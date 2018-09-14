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'tan gururlandıran açıklaması

merkezli Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre, ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen 'harika' bir durumda olduğunu ve BNP Paribas´ın Türkiye piyasasından çekilme gibi bir planı olmadığını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 18:55
BNP Paribas'tan gururlandıran Türkiye açıklaması

Her yıl Singapur´da düzenlenen Singapur Zirvesi´nde CNBC´ye konuşan Lemierre, " harika bir ülke ve harika bir ekonomisi var" dedi ve ekledi:

"Türkiye ekonomisi hakkında yapılan bütün yorumları biraz azaltmalıyız. Türkiye harika bir durumda. Ülke olarak her zaman zorluklarla yüzleştiler ve eminim şu an karşılaştıkları zorlukla da doğru bir şekilde başa çıkacaklar."

Merkez Bankası´nın Para Politikası Kurulu´nun (PPK), politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Perşembe günü 6.25 puan artışla yüzde 17.75´ten yüzde 24´e yükseltilmesine karar vermesinin doğru bir tepki olduğunu belirten Lemierre, şöyle konuştu:

"Faiz arttırarak Türkiye ciddi ve oldukça önemli bir karar aldı. Türkiye´in içinde bulunduğu duruma tepki vermesi gerekiyordu ve bence liranın gün geçtikçe değer kaybettiği bu dönemde doğru bir önlem aldılar."

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BNP Paribas'tan gururlandıran Türkiye açıklaması
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