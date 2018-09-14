İGA'dan önemli açıklama

İGA'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Bu sabah erken saatlerde işçi kardeşlerimizi inşaat alanına götürmesi gereken servislerin kötü hava koşulları nedeniyle gecikmesi sonucu çalışanlarımız yağmur altında bekledikleri sırada mağdur olmuşlar ve bu durumu protesto etmişlerdir.

Olayı yakından izleyen İGA yönetimi ve ilgili resmi makamlar, çalışanlarımızla diyalog halindedir. Saat 14:30 itibariyle İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileriyle bir araya gelecek ve gerekli çözüm yolları üzerine çalışılacaktır.