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Moody's 'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliğinin () "Aaa" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 00:49 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 00:50
Moody's AB'nin kredi notunu teyit etti

Kuruluşun sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nin uzun vadeli kredi notu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak korundu.

Açıklamada, teyit kararının, AB'nin en yüksek notlara sahip olan üyelerinin Birliğin finansal göstergelerini korumaya yönelik güçlü desteklerini ve başarılı bütçe yönetimini yansıttığı bildirildi. Ayrıca, AB'nin kredi itibarının 'nin birlikten ayrılmasından kaynaklanan olumsuz etkilere karşı koyacak güçte olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in en yüksek kredi notu olan "Aaa" ile değerlendirdiği AB ülkeleri arasında , Danimarka, ve İsveç yer alıyor.

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Moody's AB'nin kredi notunu teyit etti
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