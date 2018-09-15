Atlı Cirit Türkiye şampiyonasi Uşak’ta yapılacak

Uşak'ta bir gelenek haline gelen ata sporu cirit oyunları geçmişte olduğu gibi aslıyla yaşatılmaya devam ediyor. 26 adet cirit kulübünün bulunduğu Uşak'ta, cirit oyunları büyük ilgi görüyor. Türkiye Şampiyonaları'na da katılan Uşak Cirit Takımı, geçtiğimiz yıllarda ikinciliği elde etti. Uşak Belediye
Başkanı Nurullah Cahan, ciritte Türkiye birinciliğini yakalamayı ve Uşak'ı ciritin başkenti yapmayı hedeflediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı
'nın işbirliğinde bu yıl 2 bin kişilik cirit sahasını Uşak'a kazandırdıklarını anlatan Başkan Cahan, ardından Atlı Cirit Türkiye
Şampiyonası'nın Uşak'ta yapılması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Başkan Cahan, "Çabalarımız sonuç verdi. Bu yıl şampiyonayı Uşak'ta düzenleyeceğiz. Her yaştan insanın meraklı olduğu cirit sporu organizasyonlarında Türkiye Şampiyonası dışında turnuvalar da düzenleniyor" dedi. AYLIK 4 BİN ZİYARETÇİ
UŞAK Belediyesi tarafından şehir merkezinde At Çiftliği
ve Rehabilitasyon Merkezi
'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Cahan, tesisin Uşaklılar tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Tesiste 30'a yakın atın bulunduğunu anlatan Cahan, "Arap ve İngiliz atlarının yanı sıra başta engelli vatandaşlar olmak üzere binicilik kursları için Ponny ve Haflinger cinsi atlar da bulunuyor" diye konuştu. Tesiste binicilik kursları kapsamında 12 yaş ve üzeri vatandaşlara eğitimlerin verildiğini anlatan Cahan, meraklı vatandaşların atların kaldığı ahırları ziyaret edebildiğini kaydetti. Başkan Cahan, "Tesisler içinde bulunan kafeterya ve çocuk oyun parkı da ziyaretçiler için ayrı bir alan oluşturuyor. Hafta sonu aileler çocuklarıyla tesise yoğun ilgi gösteriyor. Tesis aylık ortalama 4 bin ziyaretçi alıyor" ifadelerini kullandı. Tesisin bölgesel cirit müsabakalarına da ev sahipliği yaptığını anlatan Cahan, müsabakalar için Uşak'ın çevre illerinden de ziyaretçi aldıkları bilgisini verdi.