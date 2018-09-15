Dünyanın gözü Uşak’ta olacak

Uşak
'ta dünyaca ünlü Karun Hazineleri
'nin modern bir ortamda sergilenmesi amacıyla başlatılan yeni müze binası ziyaretçilerine kapılarını açtı. 15 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen Uşak Arkeoloji Müzesi
'nde milattan önce 595-547 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait olan ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurtdışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eser yer alıyor.
SABAH Gazetesi'nin düzenlediği İl Buluşmaları etkinliği kapsamında görüşlerine başvurduğumuz Uşak Valisi Salim Demir, müzede 2 bin 500'e yakın tarihi eserin yer aldığını belirterek, iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti.
Müzede Karun Hazineleri'nin en değerli parçası olarak bilinen ve daha önce iki kez çalınarak yurtdışına kaçırılan 'Kanatlı Denizatı Broşu' için özel bir alanın ayrıldığını kaydeden Vali Demir, "Karun Hazineleri hak ettiği değere uygun yeni sergi alanında ziyaretçilerimizle buluşacak. Uşak Arkeoloji Müzesi'nin yeni binasına taşınması ile önceki yıllardaki eski müzemizin ziyaretçi sayısını katlayarak arttırmayı planlıyoruz. Dünyaca ünlü bu eserle ilimize ciddi oranda turist
çekmeyi hedefliyoruz" dedi. SAĞLIK TURİZMİNDE ATAK
Uşak'ın ilkler şehri olduğunu belirten Vali Demir, "Ege'nin incisi Uşak yükselen bir yıldız olarak gelişmeye devam ediyor" diye konuştu. Halka açık anonim şirket anlamında ilk şeker fabrikasının kurulduğu şehrin Uşak olduğunu, elektriğin ilk Uşak'ta kullanıldığını aktaran Vali Demir, "1953 yılında il olmadan önce ve sonra sağlık merkezi olarak yer almış ancak Uşak o günden sonra biraz yavaş ilerlemiş. Dokumanın merkezi Denizli olarak görünüyor. Termal turizm
in merkezi de Afyonkarahisar olarak görünüyor. Özeleştiri yapmak lazım. Bizim artık özellikle turizmde daha aktif olmamız şart" diye konuştu. Sağlık turizmi anlamında Banaz Hamam Boğazı'nı termal merkez ilan ettiklerini aktaran Demir, 2.2 milyon metrekare alanda kür merkezi ve otel turizminde parsellerin hazır olduğunu vurguladı. Demir, "Bu yıl sonu yeni bir çalıştay düzenleyerek termalimizi tanıtmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. BLAUNDUS ANTİK ?KENTI'NDE KAZI BAŞLADI
Antik bir başkent olan Blaundos Antik Kenti'nin de ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedeflediklerini aktaran Demir, "Uşak Üniversitesi
'nin işbirliğinde kazı çalışmalarını başlattık. Bu yıl yaklaşık 900 milyon liralık kaynak aktardık. Dünyanın ikinci en uzun kanyonu olan Ulubey Kanyonu hinterlandı içinde kalan antik kentin tamamının ortaya çıkmasıyla birlikte ciddi bir turist çekeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.