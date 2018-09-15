Hamam Boğazı yatırımcısını bekliyor

BİR sanayi ve ticaret şehri olan Uşak
, turizmde de öne çıkmak için harekete geçti. AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Sağlık turizmi anlamında Banaz Hamam Boğazı
termal merkezi ilan ettiklerini söyledi. Altay, "Banaz ilçesi Hamam Boğazı kaplıcaları Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 49 yıl süreyle tahsis edilerek, turizm merkezi olarak ilan edildi. Kaplıca 40 santigrat debiye sahip. 60 derece sıcaklığı bulunan kaplıcada kişi başına günlük su tüketimi 700 litre olarak kabul ediliyor. Kaplıcamızın günde 12 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesi bulunuyor" dedi. Burada 16 dönüm parselin yatırımcı beklediğini aktaran Altay, "Uşak'a 20 dakika mesafede yer alan Hamam Boğazı Termali'nin fiziko-kimyasal ile bakteriyolojik analizleri yapıldı. Sağlık yönünden çok yararlı olduğu tespit edildi. Buradan çıkan su mide, karaciğer, bağırsak ve özellikle kronik dejeneratif romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Burada hem kür merkezi hem de otel için ayırdığımız parseller yatırımcısını bekliyor" diye konuştu. UÇAK SEFERLERİ MUTLAKA ARTMALI
UŞAK'IN gerek antik kentleri gerekse termal tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olmayı hak ettiğini belirten Altay, "Ancak Uşak Ege Bölgesi
'nde turist çekmeyen belki de tek il. Bunun en önemli nedenlerinden biri ulaşım. Uşak merkezde bulunan havalimanına düzenli uçak seferleri yok. Bu sorunu çözmek için ciddi bir görüşme trafiği yürütüyoruz. Eğer uçak seferlerini düzenli hale getirebilirsek hem turizme hem de sanayimize ciddi katkı sağlayacağımıza olan inancımız tam" ifadelerini kullandı. Uşak'ta bir diğer sorunun yatak kapasitesi olduğunu anlatan Altay, ilde hâlâ 5 yıldızlı bir otelin bulunmadığını ve bu alanda yatırımcılarla görüşmelerinin hızla devam ettiğini kaydetti.