Hedef Uşak’ı marka il yapmak

SABAH Gazetesi'nin Uşak
Ramada Otel'de gerçekleştirdiği 'İl Buluşmaları' kapsamında, Uşak'ın dünden bugüne yolculuğu masaya yatırıldı. Uşak'ın 'Uluslararası Rekabetteki Konumu Açısından Dünü, Bugünü, Ulusal ve Yerel Düzeyde Önümüzdeki Dönem Kalkınma Hedefleri' başlıklı panelinin de düzenlendiği etkinliğin moderatörlüğünü Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş üstlendi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan
, Uşak'ın en büyük sorununun markalaşmak olduğunun altını çizdi. Cahan, "Uşak bir sanayi şehri. İlimizde un var, şeker var, helva var. Sadece bu helvaya marka bulmamız lazım" diye konuştu. Başkan Cahan, şöyle devam etti: "İlimizdeki bu segmenti nasıl üst seviyelere çıkartırız? Üst perdedeki illeri nasıl yakalarız? Marka şehirleri nasıl yakalarız? Bunu planladık. Bir şehirde alt yapı sorunsa, sosyal hayat sorunsa marka şehir olamazsınız. Biz de işin başından başladık. Belediye olarak UTAŞ şirketini kurduk. Şirketin 1 milyon olan bütçesini 170 milyona çıkardık. İlimizdeki birçok alt ve üstyapı projelerinin UTAŞ aracılığıyla hayata geçirdik." SLİKON VADİSİ KURACAĞIZ
Uşak'ın ilklerin şehri olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Öntuğ da, "Uşak elektriğin ilk kullanıldığı il. Dünya tarihinde ilk para bu coğrafyada kullanıldı. İlk banka şubesi bu ilde açıldı. Sadece yakın tarihin değil milattan öncesinden beri yerleşim alanı olan bu ilde dünyanın ilk voleybol karşılaşması gerçekleştirildi" dedi. Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da, üniversitelerin genelde etrafının kalın duvarlarla örülü olduğunu ve halkla hiç bir ilişkisi olmadığını belirterek, "Göreve gelir gelmez tekstil, seramik ve deri sektörü oyuncularıyla toplantı yaptık. Uşak'taki şirketler kurumsallaşmamış. Bu nedenle bir sempozyum gerçekleştirdik. Dünyayla yarışabilmek için sanayinin üniversiteyle mutlaka işbirliği yapması gerektiğini anlattık. Şu anda iki tane teknopark yapıyoruz. Hedefimiz yeni bir silikon vadisi kurmak. Dünyanın farklı yerlerindeki iş dünyasını çekmeyi hedefliyoruz. Standford Üniversitesi küçük bir üniversite ama Silikon Vadisi'ni kurdu. Biz de üniversite olarak bunu yapabiliriz."
SABAH yazarları, Uşak tarhanasını bir dünya markası haline getirmek için uzun yıllardır çalışan Mustafa Yeldanlı'nın mağazası Tarhana Baba'yı ziyaret etti. İkram edilen çorbayı içti. Yazarlar, Uşak tarhanasının söylendiğinden daha lezzetli olduğunu belirtti. TARLASIZ PAMUK KOYUNSUZ YÜN ÜRETİYORUZ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Meclis Başkanı İsmail Karaman, Uşak'ın ekonomik anlamda kalkınması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Karaman, "Ekonomi ve ticaret savaşlarına rağmen bıkmadan, yılmadan yatırım yapıyoruz. Uşak Üniversitesi ile sanayi işbirliği de yapıyoruz. Ar-Ge inovasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Dünya ile küresel rekabette bir adım öne geçmemiz gerekiyor" diye konuştu. Uşak'ın tarlasız pamuk, koyunsuz yün ürettiğini aktaran Karaman, "2017'de tüm Türkiye
'de 650 bin ton pamuk üretimi var. Türkiye'nin kullandığı pamuk 1 milyon 650 bin ton pamuk. Biz 1 milyon ton tekstil telefini geri dönüşüm
e kazandırıyoruz. 1 milyar 70 milyon TL'yi ülke ekonomisine geri dönüşümle kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.