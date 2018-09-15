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'nden çok önemli kararı

, daki maliyet artışını vatandaşlara yansıtmamak için, toplu ulaşım araçlarını 'sübvanse' etme kararı aldı. Başkan ’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla oluşturulan rapor, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 13:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok önemli toplu ulaşım kararı

(İBB), piyasa koşullarındaki ekonomik değişiklikler nedeniyle da oluşan maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmayacak. İBB Başkanı 'ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda oluşturulan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı. Ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu İETT ile İBB İştiraki Metro İstanbul ve Şehir Hatları da maliyet artışlarını kendi içinde sübvanse ederek, İstanbullulara yansıtmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 470 milyon TL'ye mal olacak sübvansiyon, 1 Ekim 2018-30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.

YOLCU BAŞI SÜBVANSE BEDELİ ÖDENECEK

İBB, maliyet karşılama oranlarını; aracın İstanbul kart (yolculuk) gelirlerinin yakıt, personel, lastik, bakım, onarım vb. giderlerine olan oranına göre belirledi. İşletmeciler, maliyetleri karşılama oranlarına (gider/gelir oranı) göre 4 sınıfa ayrıldı. Karşılama oranı düşük kategorideki araçlara yolcu başı daha yüksek sübvanse bedeli ödenecek.
Maliyet karşılama oranlarına göre sübvansiyon bedeli:
Yüzde 70 ve altı olanlara 70 kuruş,
Yüzde 70 - 80 aralığında olanlara 65 kuruş,
Yüzde 80 - 90 aralığında olanlara 60 kuruş
Yüzde 90 ve üstü olanlara 55 kuruş geçiş başı destek verilecek.
Özel halk otobüsleri ile İstanbul Otobüs AŞ otobüslerine verilen destek miktarı, UKOME'nin belirlediği uzun mesafeli, çift biletin geçerli olduğu yolculuklarda 2 katına çıkacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok önemli toplu ulaşım kararı
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