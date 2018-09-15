Kimse Türkiye’yi bırakamaz

Türkiye
'de yatırım bankacılığı hizmeti veren Avusturyalı Raiffesein Centro Bank'ın Avusturya ve Gelişmekte Olan Piyasalar Satış Direktörü Özgür Güyüldar, yurtdışından bakıldığında yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini belirterek, özellikle Kuzey Amerika
'dan yatırımcıların birçok alanda yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. "Türkiye'yi ve Türk şirketlerini dünyaya pazarlıyoruz. Enerji
dağıtımına ve perakendeye ilgi büyük" diyen Güyüldar, "Şu an elimizde 5 işlem tamamlanmayı bekliyor. 2018'e yetişmese de 2019'da bunlar tamamlanacak. Her biri 40-60 milyon dolarlık işlemler. Türkiye'de özellikle enerjide dağıtım şirketlerine ve perakendeye ilgi büyük ve buralarda alımlar göreceğiz" diye konuştu. YABANCI HÂLÂ YÜZDE 72'DE
Türkiye'de son dönemde yaşananlara ilişkin yabancı yatırımcıların tavrı konusunda ise Güyüldar şöyle konuştu: "Kimse Türkiye'yi kolay kolay bırakamaz. Fonlar, gelişmekte olan ülkeler ve Orta Doğu'ya yatırım yapmakla sorumlu. Bu parayı mutlaka bir yere yatıracaklar. Bu, Polonya, Rusya, Macaristan, Türkiye'den biri olacak. Ama bugün bakınca Rusya'da ambargonun yanı sıra petrol şirketlerine yatırım yapmak mümkün değil. Polonya'da görülmemiş popülistlikte bir hükümet var. Macaristan dün Avrupa'dan ambargo yedi. Nereye gidecek para? Türkiye'de ise halen daha yabancının payı yüzde 62'lerde." Global Menkul Değerler Grup Direktörü Sertan Kargın ise Türkiye'nin son yıllarda gelen ekonomik saldırılara karşı direnmekten yapısal reformlara zaman ayıramadığını belirterek, "Önlemler yerinde ve zamanında. Şu anda bir kur atağı var Türkiye'ye" şeklinde konuştu.