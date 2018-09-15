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Son dakika haber: ve şu an ne kadar kaç TL? - 15 Eylül Dolar Euro alış ve satış fiyatları rakamları burada!

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından sert düşüş yaşadı. Bu nedenle kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye başladı. ‘Dolar ve ne kadar’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yerini aldı. 15 Eylül Cumartesi dolar ve Euro alış satış fiyatları an be an bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.9.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 11:12
Son dakika haber: Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç TL? - 15 Eylül Dolar Euro alış ve satış fiyatları rakamları burada!

Bu sabah saatlerinden itibaren kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert düşüş yaşayan , bu sabah yine güne düşüş ile başladı. 'Dolar ve ne kadar' sorusunun yanıtını birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin daha fazlasını ve 14 Eylül Cuma dolar Euro alış satış fiyatı an be an sabah.com.tr'de.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR?

14 Eylül Cuma sabahı dolar güne yine düşüş ile başladı. Piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle döviz kuru ile ilgili gelişmeler büyük merak konusu oldu.

DÖVİZ KURU SON DURUM

Döviz kurunda yaşanan en son gelişmeleri, dolar ve Euro alış satış fiyat listesini ve an be an tüm ayrıntılar bir sonraki sayfamıza geçerek hemen öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haber: Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç TL? - 15 Eylül Dolar Euro alış ve satış fiyatları rakamları burada!
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