Amerikalı Müslümanlar ve Çin’den TL’ye destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yaptığı döviz bozdurma çağrısına bir destek de ABD
'deki Müslümanlardan geldi. New York
eyaletindeki Amerikalı Müslümanlar
, cuma namazının ardından Türk ekonomisine katkıda bulunmak için ellerindeki dolarları Türk Lirası'na (TL
) çevirdi. Brooklyn'deki Bay Ridge İslam Merkezi İmamı Muhammed al Barr, Suriyeliler'in sığındığı Türkiye
'ye, ABD'de yaşayan Müslümanlar olarak destek vermeleri gerektiğini belirterek "Türkiye'nin dünya genelinde Müslümanlara yönelik çabalarına minnettarlığımızı elimizdeki dolarları Türk lirasına
çevirerek gösterelim" çağrısında bulundu. MİLLİ PARAYLA TİCARET
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng ise Türkiye'nin milli para birimlerini kullanma çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin milli parayla ticaret tavsiyesini hoş karşılıyoruz. İkili ticaret ve yatırımda milli para birimlerinin kullanılması, iki ülkenin kur farkından doğan maliyetleri ve risklerini düşürebilir" dedi.