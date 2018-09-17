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ürünleri 'da sergilenecek

, Havacılık ve Savunma Fuarı'na (The Africa Aerospace and Defence-) katılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 14:16
ASELSAN ürünleri Afrika'da sergilenecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, , 'ın katıldığı uluslararası savunma arasında özel bir öneme sahip bulunuyor.

AAD, kıtasının en büyük, dünyanın da 6. büyük savunma fuarı olmasının yanı sıra kıtada yer alan birçok ülkeyle yakın temas kurulabilmesine olanak sağlıyor. ASELSAN, 19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, taktik haberleşme sistemleri, hassas ve lazer güdüm kitleri, sınır güvenlik sistemleri, termal ve gece görüş sistemleri, hedef işaretleme podu, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri, kara gözetleme radarı ve deniz platformu sistemleri gibi ürünleri sergileyecek.

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ASELSAN ürünleri Afrika'da sergilenecek
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