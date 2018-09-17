Çorbanın 1,5 liraya satıldığı lokantada zam yok

Sakarya 'da ucuz fiyat listesiyle sosyal medyada gündeme gelen lokanta nın sahibi, döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen fiyat artışına gitmeyerek vatandaşlara çorbayı 1,5 liradan sunmayı sürdürmeyi planlıyor - Lokanta sahibi Sami Özkurt : - "Ürünlere ciddi anlamda zam gelmezse uzun yıllar çorbayı 1,5 liradan sunmayı, ürünlerimize de zam yapmadan bu şekilde hizmet vermeyi sürdürmeyi düşünüyoruz" - Müşteri Tunay Özdemir: - "İnsanlar en güzel şekilde karınlarını doyuruyor. Çok memnunuz"

Sakarya'da, ucuz fiyat listesiyle sosyal medyada gündeme gelen lokantanın sahibi, döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen fiyat artışına gitmeyerek vatandaşlara çorbayı 1,5 liradan sunmayı sürdürmek istiyor.

Adapazarı ilçesinde 8 şubesi bulunan lokantanın sahibi Sami Özkurt, döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen fiyat artışına gitmeyerek 3 yıldır uyguladığı "1,5 liraya çorba" hizmetini sürdürüyor.

Sami Özkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki fiyat listesinde yer alan rakamların doğru olduğunu söyledi.

Çorbayı 1,5 liradan sattıklarını dile getiren Özkurt, "Bir hafta önce sadece birkaç kalem ürüne zam yapmak mecburiyetinde kaldık. Bundan sonra ciddi anlamda fiyat artışları olmazsa uzun süre zam düşünmüyoruz. 'Dükkan açalım, tutturalım, daha sonra hemen zam yapalım.' mantığında değiliz. Vatandaşlarımız sayesinde büyüdük. Kalitemizden kesinlikle ödün vermedik. Kullanmış olduğumuz ürünler, herkesin bildiği marka ürünlerdir. 7 senedir 'Mutfağımızı, depolarımızı gezebilirsiniz.' sloganıyla buralara kadar geldik. Depolarımız, mutfaklarımız her daim halkımıza hazır." diye konuştu.

Özkurt, kaliteli malzemelerle halka yıllardan beri hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye çapına yayılmak istediklerini kaydetti.

Toplam 8 şubede 130 personelin çalıştığını aktaran Özkurt, "Bu fiyatlarla veremez, kesinlikle para kazanamaz, şu malzemeyi kullanıyor.' gibi yorumlar alıyoruz. 'Sırf çorba satıyor ve para kazanıyoruz.' şeklinde algılamamak lazım, çorbanın yanında ek ürün alan arkadaşlarımız da tabii mevcut. Ücretsiz çay hizmetimiz de var." ifadelerini kullandı.

- "Zam yapmadan hizmet vermek istiyoruz"

Özkurt, zam yapmadan hizmet vermek istediklerini vurgulayarak, "Bundan sonra ürünlere ciddi anlamda bir zam gelmezse uzun yıllar çorbayı 1,5 liradan sunmayı, ürünlerimize de zam yapmadan bu şekilde hizmet vermeyi sürdürmeyi düşünüyoruz.

Şu anda dükkanımıza 8-10 bin civarında müşteri kabul ediyoruz. Bu sayıyı 15 bine çıkarabilirsek, zam dahi olmuş olsa müşteri sayımızı artırarak zam yapmadan hizmet vermeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerden Tunay Özdemir de lokantada fiyatların gayet uygun olduğunu dile getirerek, burada yemek yemek için uzak yerden geldiklerini söyledi.

Sunulan hizmetten memnun olduğunu anlatan Özdemir, "İnsanlar en güzel şekilde karınlarını doyuruyor. Çok memnunuz. Kaç çeşit yemek var, kendi evimizde yer gibi yiyoruz." şeklinde konuştu.