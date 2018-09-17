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rakamları açıklandı

oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. İşsiz sayısı 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye çıktı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:42
İşsizlik rakamları açıklandı

'de oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artışla 3 milyon 315 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı.

Haziran ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 nu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,4'e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda değişim göstermeyerek 10,4 olarak gerçekleşti.

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İşsizlik rakamları açıklandı
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