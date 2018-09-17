HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Turkish Cargo Mexico City’yi uçuş ağına ekledi

’yi uçuş ağına ekledi

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Turkish Cargo Mexico City’yi uçuş ağına ekledi
Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan , 3 Ekim tarihi itibarıyla Meksika'nın başkenti 'ye hava kargo seferleri başlatma kararı aldı. Turkish Cargo'nun 'da sekizinci, 'nda ise on dokuzuncu uçuş noktası olacak olan Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300'den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak. Boeing 777F tipi geniş gövde kargo uçakları ile icra edilecek seferler, iki ayrı rotada gerçekleştirilecek. İstanbul'dan havalanacak kargo uçakları Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak. Mexico City sonrası uçaklar Bogota, Curaçao ve Maastricht rotasını takip ederek İstanbul'a dönecek. İkinci rotada ise Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak uçaklar Houston üzerinden İstanbul'a dönecek. Turkish Cargo, Amerika Kıtası'ndaki arzını da artırmayı hedefliyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkish Cargo Mexico City’yi uçuş ağına ekledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN