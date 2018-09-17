Turkish Cargo Mexico City’yi uçuş ağına ekledi

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo
, 3 Ekim tarihi itibarıyla Meksika'nın başkenti Mexico City
'ye hava kargo seferleri başlatma kararı aldı. Turkish Cargo'nun Latin Amerika
'da sekizinci, Amerika Kıtası
'nda ise on dokuzuncu uçuş noktası olacak olan Mexico City, bayrak taşıyıcı kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300'den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak. Boeing 777F tipi geniş gövde kargo uçakları ile icra edilecek seferler, iki ayrı rotada gerçekleştirilecek. İstanbul'dan havalanacak kargo uçakları Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak. Mexico City sonrası uçaklar Bogota, Curaçao ve Maastricht rotasını takip ederek İstanbul'a dönecek. İkinci rotada ise Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak uçaklar Houston üzerinden İstanbul'a dönecek. Turkish Cargo, Amerika Kıtası'ndaki arzını da artırmayı hedefliyor.