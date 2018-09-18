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Atlar da Koru güvencesinde

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Atlar da Koru Sigorta güvencesinde
KORU , yeni ' Sigortası'nı piyasaya sundu. Tüm at sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulan At Hayat Sigortası'yla her yaştan ve ırktan atlar için bir sigorta planı sunuluyor. Ürünle bütün safkanlar (İngiliz, Arap, vs.) damızlık kısrak ve aygırları, tayları, engel atlama atları, gösteri atları, hobi ve iş atları ile pony'leri koruma altına alıyor. Sigorta; ölüm, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık, her türlü kaza, vahşi hayvan parçalaması, güneş çarpması, soğuktan donma, sert ve delici madde yutulması, fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması, su baskını, sel, yangın, infilak neticesiyle doğrudan doğruya uğranan zararlar ve isteğe bağlı olarak yurtiçi nakliye, hırsızlık, seyahat sağlık teminatlarını içeriyor.
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