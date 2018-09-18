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düzenlemesi yerleşikleri kapsayacak

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Döviz düzenlemesi yerleşikleri kapsayacak
Hazine ve , üzerinden yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı hakkındaki düzenlemenin yalnızca Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri kapsayacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kapsamın ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirleneceği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bakanlıkça istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülükler değerlendirmeye alınacak hususların başında geliyor. Örneğin, 32 sayılı Karar'ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye'de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmeler, bu kapsamda dikkate alınacak. Bu itibarla, söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsam, ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumlarımızın ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirlenecek ve Bakanlık tarafından duyurulacak."
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Döviz düzenlemesi yerleşikleri kapsayacak
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