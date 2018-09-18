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haber: Bugün altın fiyaarı ne kadar oldu? , gram, tam altın fiyatları

Altın fiyaarı ! Ekonomi piyasalarında gerçekleşen dalgalanmalar altın fiyatlarını da vurdu. Bu nedenle te en çok aratılan konuların başında Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu geliyor. Özellikle son birkaç aydır piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle vatandaşların ilgili bu yöne kaymış durumda. ne kadar? sorusuna yanıt almak isteyen vatandaşlar için yine en doğru ve güvenilir bilgiler Sabah.com.tr aracılığıyla sizler ile buluşacak. İşte Pazartesi , çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.9.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 08:34
Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları 18 Eylül

Altın fiyaarı konusunda vatandaşların son araştırmaları sürüyor. Özellikle ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve altının anlık olarak yükselen ve alçalan grafiği vatandaşların ilgisini bu konuya kaymasına sebep oluyor. Özellikle bizim kültürümüzde altın dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen ve kabul gören yatırım aracıdır. Şu sıradalar te en çok aratılan sorular ise Altın fiyatları bugün ne kadar? ne kadar? gibi sorular oluyor. İşte Salı en güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


GRAM ALTIN NE KADAR?

özelllikle son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte çeyrek altının popülerliğinden rol çalmaya başladı. Özellikle düğünlerde çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların en çok tercih ettiği ikinci altın türü ise daha ucuz olması nedeniyle gram altın oldu. Peki gram altın haftaya nasıl başladı? Gram altın bu sabah saatlerinde 243,82 liradan alınırken, 243,89 liradan satılıyor.

piyasalar
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Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları 18 Eylül
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