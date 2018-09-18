Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları 18 Eylül

Altın fiyatları konusunda vatandaşların son araştırmaları sürüyor. Özellikle ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve altının anlık olarak yükselen ve alçalan grafiği vatandaşların ilgisini bu konuya kaymasına sebep oluyor. Özellikle bizim kültürümüzde altın dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen ve kabul gören yatırım aracıdır. Şu sıradalar internette en çok aratılan sorular ise Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? gibi sorular oluyor. İşte 18 Eylül Salı en güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın özelllikle son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte çeyrek altının popülerliğinden rol çalmaya başladı. Özellikle düğünlerde çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların en çok tercih ettiği ikinci altın türü ise daha ucuz olması nedeniyle gram altın oldu. Peki gram altın haftaya nasıl başladı? Gram altın bu sabah saatlerinde 243,82 liradan alınırken, 243,89 liradan satılıyor.