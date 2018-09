Ulaşımda kredi kartı ile ödeme dönemi

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Mastercart Türkiye-Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Kent Kart Yönetim Kurulu Üyesi Çınar Basmacı ve Belediye Başkanı Sami Aydın katıldı.

Türkiye için çok önemli olan bir projeyi Sivas'ta hayata geçirdikleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyen Yiğit Çağlayan, "Sivas Belediyesi ve Kentkart yönetimi iş birliği ile toplu taşıma da kart kabulüne başlıyoruz. Yani bugün otobüse binmek için cebinizdeki kredi kartını, maaşınızın yattığı banka kartını kullanarak nakitsiz bir şekilde binebiliyor olacaksınız." dedi.

YENİLİKÇİ HİZMETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Sivas'ta toplu taşımada yapılan yenilikçi hizmetlere dikkat çeken Belediye Başkanı Sami Aydın da; "Biz insanlığa hizmet için yola çıktık. Toplu taşıma konusunda da çok sıkıntılı süreçler geçirdik otobüs ve minibüslerden oluşan tolu taşıma sistemi vardı. Bu sistemde minibüsler para, otobüsler biletle hizmet veriyordu. Bununda kendi içerisinde yolcu kapma yarışları şeklinde sıkıntıları oluyordu. Bu sebeple kavgalar çıkıyordu. Bunun çözümü noktasında sorunları tespit ettik ve yaşanan sistemde riski görerek tedbir almaya çalıştık. Tek tip toplu taşıma işine geçerek Türkiye'de bir ilki başardık. İkinci adımda bu işin ticaretini yapan arkadaşlara yönelik gerçekleştirdik. Olası bir istismara mahal vermeden araç içi nakit kullanımını minimuma indirecek yeni bir sistem arayışına girdik. Kent kart süreciyle o dönemde tanıştık, daha sonraki süreçlerde müşteri memnuniyetini esas alan istismara kapı bırakmayacak çözümler üretmemiz gerekiyordu bu kapsamda araç içi kamera uygulamasını geliştirdik. Güzergahların tamamen dijital bir ortamda kontrol edilen bir sistemle vatandaşın sorun olarak ilettiği bir çok sorunu giderecek adımlar attık" şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİYLE UYUMLU...

Teknolojiyle uyumlu, şeffaf ve kontrol altında olan çok güçlü bir alt yapı oluşturduklarını anlatan Aydın; "Her isteyen Sivas'taki hareket halinde olan otobüslerimizi kendi telefonundan takıp edebilir. Hangi güzergahta kaç dakika arayla hareket halinde görebilir. Eskiden vatandaş bizi arayıp sorardı yeni sistemde her şey akıllı telefonlarında. Kalitede hizmette sınır yok. Biz her zaman şu hedefi kendimize koymuştuk 'biz örnek alandan çok örnek alınan il olmalıyız' Sivas Türkiye'de ilk 7 içerisindeyse iyi yoldayız demektir. Kendimize güveniyoruz, güvenmeliyiz. Daha çok çalışmalıyız, bu hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına önemsediğimiz bir konu" ifadesini kullandı.