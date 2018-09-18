Yerli makine alan sanayiciye 300 bin TL destek

Yerli
ve milli sanayinin kalkınması için hükümetten bir hamle daha geldi. 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında sanayicilere KOSGEB
tarafından 300 bin lira finansman desteği sağlanacak. 2 BİN 252 İŞLETME BAŞVURDU
KOSGEB'in "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı"na bu yıl haziran-ağustos aylarında 2 bin 252 işletmenin başvurduğunu ve destek için gerekli koşulları sağlayan bin 345 işletme belirlendiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Uygulamaya koyduğumuz programlarla sanayicilerimizi ve KOBİ
'lerimizi desteklemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. 6 AYI ÖDEMESİZ KREDİ
Sanayicilerin 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında, bu yatırımın KOBİ başına 300 bin liraya kadar olan finansman maliyetinin devlet tarafından karşılanacağının altını çizen Bakan Varank, "Yerli makine üreticileri için 1.4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız" dedi. Bu işletmelere ilk 6 ayı ödemesiz, 36 ay vade seçeneğiyle uygun maliyetli kredi kullandırılacak.
Bakan Varank, imalat sanayisindeki işletmelerin yerli makine alımları için KOSGEB aracılığıyla finansman desteği sağlanacağını söyledi.