HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ECB Başkanı Draghi’den krizlerle mücadele için büyük fon çağrısı

ECB Başkanı Draghi’den krizlerle mücadele için büyük fon çağrısı

Başkanı , "’nin mali enstrümanları, krizlerle mücadele için mali istikrarı tam olarak sağlayabilecek büyüklükte ve iyi tasarlanmış olmalı.” dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 19:49

Başkanı , 'nin mali enstrümanlarının krizlerle mücadele için önemli bir büyüklükte olması gerektiğini belirterek, "Bunlar iyi tasarlanmış olmalı." dedi.

'nın başkenti 'de Hertie School of Governance'da düzenlenen "Avrupa'nın ekonomik birliğinin sürdürülmesi" konulu forumda konuşan Draghi, ekonomik birliğin tam olarak sağlanmasından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Rakiplerin görüşlerini eleştirmek veya her zaman yanlış olan karmaşık sorunlara basit çözümler sunmak yerine, zor zamanların gösterdiği derslere bakılması gerektiğinin altını çizen Draghi, "Hiçbir birlik bir günde mükemmel şekilde kurulmadı." diye konuştu.

Draghi, Avrupa'nın 1980'ler de önceliğinin petrol krizi sonucu kıtada yaşanan ekonomik durgunluk, enflasyon ve işsizlik sorunuyla savaşarak büyümenin sağlanması olduğunu hatırlatarak, günümüzün önceliklerin de kişisel güvenlik, ekonomik güvenlik, genç işsizlere istihdam sağlanması, hasta, yaşlı ve işsizlere bakmak için sosyal olanakların güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Avrupa İstikrar Mekanizması'nın oluşan mali boşlukları doldurmakta yetersiz kaldığını belirten Draghi, bu yüzden istikrarı sağlamak için ek mali enstrümanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Avro Bölgesi'nin mali enstrümanlarının krizlerle mücadele için önemli bir büyüklükte olması gerektiğinin altını çizen Draghi, "Bu konuda herhangi bir önerinin şu iki şartı karşılaması gerekir. Birincisi öncelikle, mali istikrarı tam olarak sağlayabilecek büyüklükte olmalı, ikincisi de iyi tasarlanmış olmalı." ifadesini kullandı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ECB Başkanı Draghi’den krizlerle mücadele için büyük fon çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN