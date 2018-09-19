Etikete yerli logo geliyor

Hükümet, vatandaşın ekonomik çıkarlarını korumak, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmelerini sağlamak, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla fiyat etiketlerine ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. İki hafta sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, Türkiye
'de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı
'nca ilan edilecek şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu olacak. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Böylece, stokçuluk yapan, usulsüz fiyat artışına giden görülebilecek. AYIRT EDİCİ LOGOLAR
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete
'de yayımlanan düzenlemeye göre etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu. TÜKETİCİ GÖRECEK
Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada da düzenlemenin temel amacının tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması olduğunun altı çizildi.
Bakanlık açıklamasında Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulmasının zorunlu hale getirilerek ekonomik istikrara katkı sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı. TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK
Etiketlere yerli logo zorunluluğu tüketici örgütlerince olumlu karşılandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu
, "Tüketiciler cüzi miktarda fiyat farkı da olsa yerli ürünü alıp evlerine götürsünler" dedi. Ağaoğlu, "Biz geçen yıl üretilmiş domates salçasının teneke kutusunun altını çevirdiğimizde 2017'de üretildiğini görüyorduk ama raftaki fiyat etiketindeki fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihi göremiyorduk. Bundan sonra onu da göreceğiz. Çok yerinde bir uygulama" diye konuştu.