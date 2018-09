Fırsatçılara göz açtırılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Döviz kurundaki geçici dalgalanmayı bahane ederek halkın gıda ve temel ihtiyaçlara erişimini sınırlandırmaya çalışan fırsatçılarla ilgili denetimler sıklaştırıldı. İşte il il denetimler...20 işyeri hakkında tutanak tutuldu. Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, denetimlere devam ettiklerini belirten, "Stokçularla ilgili olarak vatandaşlarımızdan ihbar bekliyoruz" dedi.Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, "Son 3 ayda 100'e yakın firmada 600'e yakın ürün grubu üzerinde denetim yapıldı. Aykırı görülen ürünlere toplam 7.398 TL idari yapt��rım kararı uygulandı" dedi. Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, ekiplerin yapmış olduğu denetimde 5 firmaya tutanak düzenlenip, bakanlığa bildirildiğini söyledi. Uslu son 2 ay içinde 50 firmada bin 105 ürünün fiyatında denetim yaptıklarını da sözlerine ekledi. Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, "Son iki ayda un fabrikası, doğalgaz tesisat tedarikçisi, market ve bakliyat ürünleri satan 7 ayrı firma hakkında tutanak tuttuk. Son bir ayda ise 160 firmada 102 ürün üzerinde inceleme ve denetim yaptık" dedi.İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, "Kısa sürede 11 firma, 54 ürün denetlendi. Fiyat artışı yaptığı tespit edilerek hakkında tutanak tutulan firma sayısı 7" dedi. Vatandaşlar için broşür hazırlayıp, dağıttıklarını belirten Ayhan, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için idari para cezası kesiliyor" diye konuştu. Antalya LYA: Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de son 10 günde 300'ün üzerinde denetim gerçekleştirdi. 5 firmada fahiş fiyat uygulaması tespit edildi. Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, "Sebepsiz ve fahiş artış varsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'na bildiriyoruz. 50 bin liraya varan ceza kesilmesi gündemde" diye konuştu. Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, il müdürlüğü bünyesindeki kontrol görevlilerinin gece-gündüz demeden her gün denetime çıktıklarını belirterek "Bizim ceza yazma yetkimiz yok. Bakanlık yapılan inceleme sonunda ceza verilip verilmeyeceği ve ceza miktarını belirleyecek" dedi./ SABAHUn, yağ, et, yumurta, deterjanın da aralarında bulunduğu 20 ürünü mercek altına aldıklarını belirten Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, stok fırsatçılarına göz açtırmadıklarını söyledi. Menteşe, "40 civarında firmanın faturalarını incelemeye aldık. Artışlar örgütlü bir şekilde devam ediyorsa MASAK ve emniyet devreye sokuluyor. Süreci, ruhsat iptaline kadar götürüyoruz" dedi.Kur fırsatçıları tarafından mağdur edildiğini düşünen tüketiciye ise devletin kapısı her daim açık. Tüketiciler bu yıl içinde ilgili mercilere 500 bin başvuru yaptı. Sadece dövizde dalgalanmanın başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 100 bin civarında başvuru oldu. Şikâyette bulunmak veya bilgilendirme yapmak amacıyla Tüketici Danışma Hattı ALO 175'i arayan vatandaşların sayısında son bir ayda zirve yaptı./ANKARA