Merkez’den TL için bir hamle daha

KUR merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı Türk Lirası'nı savunmak için birçok önlem alan Merkez Bankası
, yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Merkez, bankaların zorunlu karşılıkları TL cinsiden tutmasını özendirmek için, bankalara ödediği faiz
i yüzde 7'den 13'e çıkardı. Uygulama 21 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Bankacılara göre Merkez Bankası'nın geçen haftaki Para Politikası Kurulu kararının ardından zorunlu karşılık faizlerinde yapılan artış banka tercihlerine göre bir miktar dövizin serbest kalmasını sağlayacak. Merkez Bankası verilerine göre tesis edilmesi gereken toplam zorunlu karşılık tutarı yaklaşık 88.6 milyar lirayı buluyor. Bankalar ilgili tutarın 31 milyar lirasını TL olarak, 7 milyar dolar karşılığı tutarı döviz olarak, yaklaşık 9 milyar dolar karşılığı tutarı ise altın olarak tutuyor. Faizlerde yapılan değişiklikler bankaların tercihlerinde de belirleyici olabiliyor. Yetkililer, bu adımla TL varlıklara ilginin artacağını belirterek, parasal aktarım mekanizmasına da katkı sunacağını belirtiyor. Merkez Bankası'nın TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi artırması ile bankaların zorunlu karşılıklarda tuttukları TL tutarını da artırması öngörülüyor. Yetkililer bu kararın banka bilançolarına da pozitif katkı sunacağını belirtiyor. HAZINE 2.2 MILYAR LIRA BORÇLANDI
HAZINE ve Maliye Bakanlığı
, dün düzenlediği ihalede 12 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit ve bileşik faiz yüzde 25.05 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 552 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 702 milyon lira, net satış 561.4 milyon lira olarak gerçekleşti.