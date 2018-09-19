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geliyor

Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı 'ı bekliyor. Yarın açıklanacak 'yi stratejist A Para'da değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:04
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, "Yurtdışı piyasalardaki ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler piyasaları şimdilik sınırlı da olsa, önümüzdeki dönemde daha agresif bir şekilde domine edecek. , özellikle Merkez Bankası'nın kararından sonra çok önemli bir manevra alanı verdi kabineye, 'den gelecek sonuçlara göre fiyatlamalar netleşecektir. Enflasyona paralel büyüme patikasının mücadeleye paralel olduğu duyulursa, yapısal reformlar kararlılıları önemli adımlarla desteklenirse dolar/TL'nin aşağıya inmesi mümkün" dedi.
piyasalar
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Orta Vadeli Program geliyor
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