Orta Vadeli Program geliyor

Cüneyt Paksoy
, "Yurtdışı piyasalardaki ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler piyasaları şimdilik sınırlı da olsa, önümüzdeki dönemde daha agresif bir şekilde domine edecek. Orta Vadeli Program
, özellikle Merkez Bankası'nın kararından sonra çok önemli bir manevra alanı verdi kabineye, OVP
'den gelecek sonuçlara göre fiyatlamalar netleşecektir. Enflasyona paralel büyüme patikasının enflasyonla
mücadeleye paralel olduğu duyulursa, yapısal reformlar kararlılıları önemli adımlarla desteklenirse dolar/TL'nin aşağıya inmesi mümkün" dedi.