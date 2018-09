118 farklı ülkeden 1000 öğrenci Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye’ yi keşfetti

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kırklareli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla,Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Zonguldak gibi farklı illerinde misafir edilen öğrenciler, gittikleri illerde ki, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerinde uzman öğretim görevlileri tarafından verilen ders ve seminerlere katılarak Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma imkanı buldu. Öğrenciler ayrıca birçok şehirde Türkiye'nin doğal güzelliklerini de yakından tanıma şansına sahip oldu.

GÖNÜLLÜ TÜRKİYE ELÇİLERİ OLACAKLAR

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu'nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak amacında olduklarını belirterek, "Bugün Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın 5 kıtasında 56 tane kültür merkezimiz bulunuyor. Ve bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Yaz Okulumuz için dünyanın dört bir tarafından 150 bin başvuru aldık, yaklaşık bin kişi ağırladık. 9.sunu düzenlediğimiz Türkçe Yaz Okulu programımızda şu ana kadar 5000 e yakın kişiyi Türkiye'de ağırlamışız. Bu yıl Çin'den Somali'ye, Sudan'dan Filistin'e, İngiltere'den Senegal'e kadar 118 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrenci, 28 farklı ilde eğitimlere, workshoplara, konferanslara, bilimsel ve akademik çalışmalara katıldı. Öğrencilere sadece Türkçe öğretilmekle yetinilmiyor. Öğrenciler gezdikleri her şehrin kültürü, geleneği, sanatını da yakından tanıma fırsatı yakalıyorlar. 118 ülkeden gelenler arasında doktor, mühendis, öğrenci, araştırma görevlisi, yazılımcı gibi meslek, kariyer sahibi insanlar da var. Her milletten, her meslekten farklı gruplara Türkçe öğretmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri sonuçlarını veriyor. Öyle ki öğrenciler Türkçe şiir bile yazdı. Gençler Ülkemizi yakından tanıyıp zenginliklerini keşfetti. Bu da Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Dili ile yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönen öğrenciler sonrasında gönüllü birer Türkiye elçisi oluyor" diye konuştu.