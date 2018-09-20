250 bin dolar ver vatandaş ol

Hükümet, yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu mali ve yatırım kriterlerini düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 250 bin dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alan yabancılar Türk vatandaşı olabilecek. Bu tutar daha önceden 1 milyon dolardı. 500 bin dolar sabit sermaye yatırımı yapanlar ile 500 bin dolar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutan veya devlet tahvili alana da vatandaşlık verilecek. Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı almak suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 1.5 milyon dolardan 500 bin dolar oldu. İstihdam oluşturma yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için sınır ise 100 kişiden 50'ye düşürüldü. ÖZEL OFİS AÇILACAK
Vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kurulabilecek. YABANCIYA SATIŞ % 129.6 ARTTI
TÜİK verilerine göre, konut kredi faizlerinin yıllık yüzde 30'a yaklaşması, KDV ve tapu harcı indirimlerinin de 31 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle konut satışları yavaşladı. Türkiye genelinde konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 azalarak 105 bin 154 oldu. 8 aylık konut satışı da 875 bin 64'ü buldu. İpotekli konut satışları 2017'ye göre yüzde 67.1 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 129.6 artarak 3 bin 866'ya çıktı.