ASELSAN yeni telsizini TEKNOFEST'te tanıttı

ASELSAN, 43 yıllık telsiz tasarım ve üretim geleneğiyle kamu güvenliği haberleşmesine yönelik geliştirdiği yeni 3700 serisi telsiz ailesinin ilk ürünü olan 3700 El Telsizi'ni kullanıcılarına teslim etmeye başladı.

Teslimatla ilgili lansman töreni İstanbul Yeni Havalimanı alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'de yapıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, lansmanda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın teknolojik bir yarış içinde olduğunu ve bu yarışta geride kalanların teknoloji geliştiren ülkelerin pazarı olmaktan öteye gidemediğini söyledi.





Türkiye'de dünyayla yarışacak teknolojik ürünler üretebilecek kabiliyet, altyapı, azim ve kararlılık bulunduğunu vurgulayan Görgün, "ASELSAN gibi teknoloji üreten şirketlerimiz bunun ispatı olarak büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir." dedi.

TASARIMI ÖDÜL GETİRDİ

3700 El Telsizi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel kuvvetler, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin haberleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı özelliklerde ürünler sunan ASELSAN'ın bu alandaki yeni çözümlerinden birini oluşturuyor.

Dünyadaki güncel uygulamaları içeren 3700 El Telsizi'nin tasarım kriterleri, doğrudan kullanıcılarla yapılan interaktif değerlendirmelerle belirlendi. Yapılan çalışmalar hafif, küçük ebatta, görseli şık, kullanımı kolay, dayanıklı, uzun ömürlü, ses kalitesi yüksek ve yabancı unsurlarca dinlenme riski taşımayan bir telsiz istendiğini ortaya çıkardı.

Türk mühendislerince tasarlanan cihaz, daha prototip aşamasındayken Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Kamu güvenliği haberleşmesinin 7/24 kesintisiz haberleşme ihtiyaçlarının son teknoloji çözümlerle optimize edildiği 3700 El Telsizi özellikle yoğun ses kullanımlı kamu güvenliği kullanıcıları için tasarlandı.

RENKLİ EKRAN, AKILLI ŞARJ

Telsiz, VHF veya UHF'de çalışabiliyor, yazılım tabanlı platformuyla farklı haberleşme protokollerini destekleyebiliyor, GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve akıllı şarj birimleriyle dikkati çekiyor.

Kriptolu telsiz kullanıcıları için yazılım ve donanım kripto yeteneği bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip bulunuyor.

Kullanıcılarının çalışma ortam ve koşullarına uygun sıcaklık, nem, toz, su, düşme, titreşim testleri uygulanan cihaz, çevre dayanımı ve üstün sızdırmazlık özelliğiyle öne çıkıyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ankara ve İstanbul'da kurulmakta olan uçtan uca güvenli sayısal haberleşme şebekesinde de kullanılacak olan ASELSAN 3700 Sayısal El Telsizi, rekabet gücü yüksek milli bir ürün olarak bu yıl piyasaya sunuldu.