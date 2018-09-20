Bakan Berat Albayrak açıkladı! İşte 'Yeni Ekonomi Programı'

Bakan Albayrak, "Yeni ekonomi programımızı yazarken, yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Bu programın ismine Yeni Ekonomi Programı dedik." dedi.

Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı! İşte 'Yeni Ekonomi Programı'

İŞTE YENİ EKONOMİ PROGRAMININ ÜÇ ANA TEMELİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nı üç ana temel üzerinde oturttuk; dengelenme, disiplin ve değişim." dedi.

Vergi süreçlerine değinen Bakan Albayrak konuşmasına şöyle dedi:

"Vergi süreçlerinde iyileştirmeler olacak, etkinliği kalmamış istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracağız."

"7 milyon yeni istihdam oluştu"

"PROGRAM HEDEFLERİ ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLACAK"

Bakan Albayrak, "Program hedefleri ülke gerçekleriyle uyumu ve ekonomi yönetiminin hızlı karar alma gücüyle önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMININ BÜYÜME HEDEFLERİ

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi.

"İktisadi ve mali tedbirleri Hükümet uygulamaya koyacak"

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YA ORANI HEDEFİ

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ya oranı hedefi 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 oldu.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NDA ENFLASYON HEDEFLERİ

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri; 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8, 2021 için yüzde 6,0 oldu.