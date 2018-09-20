Makine sektöründe milyarlık buluşma

Türkiye
'de var olan otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve beyaz eşya gibi sektörler için kritik görev üstelenen Takım Tezgahları
, teknolojiyi arkasına alarak başarı grafiğini her yıl katlayarak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye sanayisi için 2017 yılında 711.5 milyon dolarlık bir üretim gerçekleştiren sektör, dünyanın birçok ülkesine gönderdiği 491 milyon dolarlık ihracatıyla da adından söz ettiriyor. 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı ise sektöre 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyor. YERLİ OTOYA KATKISI VAR
Ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinası olmasının yanı sıra, girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan Takım Tezgahları Sektörü, sanayinin gelişime paralel olarak büyüyor. Türkiye sanayisinin itici gücünü üstlenecek yerli otomobil
üretiminde de yoğun olarak kullanılacak Takım Tezgahları, sektörün gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. 2018 yılında yerli otomobil sanayisindeki gelişmelerin takım tezgahları sektörüne duyulan ihtiyacı artıracağı gözlemlenirken, sektördeki iş hacmini genişleterek istihdama da katkı sağlıyor. Bu bakış açısıyla Türkiye takım tezgahları ihtiyacının yüzde 80'ini Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) bünyesinde yer alan 189 firmanın karşıladığını söyleyen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, sektörün 2018'de yüzde 10'luk bir büyüme beklediklerini söyledi. Sektörün 2018 yılı büyümesinde önemli birçok unsur olduğunu aktaran Aydoğdu, "Aslına bakarsanız 2018'de yerli otomobil, savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler, takım tezgahları sektörüne duyulan ihtiyacı artıracak, sektördeki iş hacmi genişleyecektir. Tüm üretim sektörlerinde sürdürülen yerlileşme hamlesi ile 2019'da makina sektöründeki büyümenin daha da artacağını ve sektörün güçlü bir şekilde büyüyeceğini söyleyebiliriz." dedi. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2017 yılı itibariyle sektörün yaklaşık büyüklüğünün 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ersözlü, sektörün makine imalat sanayisi içinde önemli bir alt sektör olarak yoluna devam ettiğini aktardı.