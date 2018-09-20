Türkiye’ye güvenen kazanır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 23-27 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesi önemli bir kabule ev sahipliği yaptı.
Erdoğan, Amerikalı 30 dev şirketin Türkiye
'deki yöneticileri ile Külliye'de bir araya geldi. Şirket yöneticilerinin bazı önerilerini bizzat not alan Erdoğan, "Türk ekonomisinin gücüne güvenin" mesajı verdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada ABD ile yaşanan gerginlik ve problemlerin iş dünyası ve yatırımları olumsuz etkilemesini istemediğini belirterek, "Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaret ile güçlenecek" dedi.
Türkiye'nin uzun vadede büyüme performansını korumaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi: YATIRIMLARDA EN GÜVENİLİR ÜLKE
"Türkiye yatırımlarda en güvenilir ülkelerin başında gelmektedir. Türk ekonomisine güvenen yatırımcılar kazanacak. Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecek. Bozulan ilişkilerin kopmamasının en büyük sebeplerinden biri de iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağlardır. Bu ilişkilerin yeniden tamirinde diplomasi ve ekonomik ilişkilerin de önemli derecede etkili olacağına inanıyorum. Ekonomide gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecek. Türkiye değişen durumlara göre adımlarını atar. Siyasi konuları ekonomik konularla karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Bunları ayrı tutmamız gerek. ABD'nin yaptırımlarının işletmelere zarar vermemesi için özellikle dikkat ediyoruz."
ABD'li şirket yetkilileri de Türkiye ekonomisine güvenlerinin tam olduğunu ve yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi. TOPLANTIDAKİ DEV MARKALAR
Külliye'de 2.5 saat süren toplantıya Citibank, General Electric, Pepsi, Coca Cola, Dow Chemical, Boeing, Microsoft, Google ve Pfizer'ın da bulunduğu 30 dev şirketin Türkiye'deki yöneticileri katıldı. Toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları da hazır bulundu. 400 KİŞİLİK KATILIMCIYLA BULUŞACAK
Başkan Erdoğan, gelecek hafta New York'ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Yatırım Konferansı'nda, dev fonların CEO'ları, finans dünyasından isimler, yatırım bankalarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik katılımcıyla bir araya gelecek. Önemli toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türk- Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
, Türk- Amerikan İşadamları Derneği (AmCham) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyeleri yer alacak