Yabancılara konut satışı ağustosta yüzde 130 arttı

Yabancılara konut satışının başlamasından bu yana ilk defa aylık bazda 3 bin adedin üzerinde konut satışı gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde yabancılara konut satışı geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 42,6 artarak 18 bin 540'a ulaştı. Yabancılar, 2017 yılı ocak-ağustos döneminde 13 bin 5 konut satın almıştı.



Ankara yabancıya konut satışını yaklaşık 6'ya katladı

Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi ağustosta da değişmeyerek yine İstanbul oldu. Bu dönemde yabancıya İstanbul'da bin 141 konut satıldı. İstanbul'u 675 konutAntalyalya, 307 konutla Bursa, 305 konutla Ankara, 263 konutla Yalova takip etti.

Türkiye'de yabancıların en fazla konut satın aldığı ilk dört il incelendiğinde yüzde 100'ün üzerindeki artışlar dikkati çekti. Başkentte yabancıya konut satışı ağustosta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 475,5 artış göstererek, yaklaşık 6 katına çıktı.

Aynı dönemde yabancıya konut satışında Bursa'da yüzde 207, Yalova'da yüzde 155,3 ve İstanbul'da 117,7 artış yaşandı.

Satılan her 10 konuttan 3'ü İstanbul'da

Yılın sekiz ayında yabancılar en çok konutu İstanbul'dan aldı. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 534 konut satılan İstanbul'da, bu yılın aynı döneminde yüzde 34,5 artışla 6 bin 96 konut satıldı. Türkiye'de sekiz ayda yabancıya satılan her 10 konuttan 3'ü İstanbul'dan oldu.

İstanbul'u 4 bin 199 konutla Antalya, bin 295 konutla Bursa, 988 konutla Yalova ve 826 konutla Ankara izledi.

Iraklılar 8 ayda 3 bin 515 ev satın aldı

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Irak vatandaşlarının ağustos ayında ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu dönemde Iraklılara gerçekleştirilen 944 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 24,4'ünü oluşturdu.

Söz konusu ayda Iraklıları 394 konut yatırımıyla İranlılar, 275'le Suudi Arabistanlılar, 271'le Kuveytliler ve 192'yle Ruslar takip etti.

Bu yılın sekiz ayında da Türkiye'den en fazla konut sahibi yine Iraklılar oldu. Bu dönemde 3 bin 515 konut satın alan Iraklıları, bin 659 konutla İranlılar, bin 573 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 180 konutla Ruslar ve bin 48 konutla Kuveytliler izledi. İlk üç sırayı paylaşan Irak, İran ve Suudi Arabistan uyruklu yatırımcılar, yabancıya satılan toplam konutun yüzde 36,4'üne sahip oldu.