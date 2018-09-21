Haberler Ekonomi Haberleri Girişimler bulutların üstüne yükselecek

Girişimler bulutların üstüne yükselecek Şirketler artık kendi bilgi işlem yatırımını yapmak yerine bulut teknolojisinden faydalanarak kullandığı kadar ödeme yapacağı daha performanslı bilgi teknolojisine yatırım yapıyor

Giriş Tarihi: 21.9.2018