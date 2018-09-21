Girişimler bulutların üstüne yükselecek

Dünyada ve Türkiye'de teknoloji girişimleri ve tüm kurumların ihtiyacından fazla obez teknoloji yatırımına ihtiyacı yok. Kaynakları kısıtlı şirket ve girişimlerin cömertçe teknoloji yatırımı yapmasına olanak yok. Bulut teknolojisi kurumları ve girişimleri ihtiyacı olduğu kadar bilişim yatırımı yapmasına olanak sağlıyor. Yani satış ve pazarlama faaliyetlerinin arttığı yoğun müşteri başvurusunun olduğu anda ihtiyaç arttıkça kapasite de artıyor. İşte bu esneklik, maliyet avantajı bulut teknolojisine olan ihtiyacı artırıyor. KULLANDIĞIN KADAR KİRALA
Günümüzde kurumların gitgide daha çok hizmet olarak sunulan yazılımlara (SaaS - Software as a services) yönelmeye başladı. Girişimler de yazılım lisanslamak yerine kiralama kolaylığı sunan bu anlayışa klasik yazılım şirketlerine göre daha hızlı uyum sağladı. bu kuruluşların yüzde 73'ü, 2020 yılına kadar şirketlerinin yüzde 80'inin buluta geçmiş olacağını söylüyor. İş birimleri, fonksiyonel departmanlar, ekipler ve bireyler, kendi teknolojik gruplarını oluşturmak üzere SaaS satın alıyor ve bunu BT olmadan yapıyorlar. Türünün ilk örneği teknoloji grubu yönetim çözümü olan Lenovo AirStack sayesinde ise kuruluşlar, yazılım yatırımlarını belirleyerek, yöneterek ve optimize ederek işletme genelinde tüm grupları denetleyebilecekler. Türk Telekom
gibi geleneksel telekom şirketleri artık bulut üzerinden servisleri bireysel ve kurumsal müşterilerine sunuyor. Lenovo, Transform 2.0 etkinliğinde şirketin süre gelen "Akıllı Dönüşüm" stratejisini ortaya koyan bir dizi yeni ürün, ortaklık ve kurumsal müşteriler için tasarlanmış çözümlerini duyurdu. Bu dönüşüm, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Blockchain ve 5G bağlantısı gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerle besleniyor. Lenovo ağ sistemleri dahil olmak üzere alt yapılar aracılığıyla dağıtılan ve cihazlar tarafından ulaştırılan bulut teknolojilerindeki ilerlemesini sürdürüyor. Lenovo'nun CEO'su Yang Yuanqing, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün, Akıllı Dönüşüm'ün sahip olduğu sınırsız potansiyeli hayata geçirmeye olan bağlılığımızı güçlendirerek sektör lideri ortaklık ve yeni ürünlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Lenovo'nun uzun yıllardır kurmaya devam ettiği güçlü ortaklıklara kadar Akıllı Dönüşüm için gerekli olan tüm içeriğe sahibiz.