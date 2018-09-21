Hedefte Çin var

Müşterilerini ve iş ortaklarını kendileri ile birlikte adapte olmaya, gelişmeye ve günümüz ekonomik koşullarında ilerlemeye ve işlerini dönüştürmeye teşvik eden Lenovo'nun iş kararları ve iş ortaklıkları, toplumu iyileştirmeye ve geleceğe hazırlamaya yardımcı oluyor. Lenovo gerçekleşen etkinlikte, hibrit bulut dünyasında veri otoritesi olan NetApp ile yeni bir iş ortaklığı (NASDAQ: NTAP) kurduğunu açıkladı. Milyar dolarlık küresel stratejik ortaklık sayesinde müşterilerin BT yapılarını modernleştirmeleri ve dijital dönüşümlerini hızlandırmaları sağlanacak. Ortaklık ayrıca veri alanında en hızlı büyüyen pazarı olan Çin
'de yerelleştirilmiş çözümler sunacak yeni bir ortak girişimini de içeriyor.