SABAH ve Daily Sabah gazeteleri Rusya
'nın başkenti Moskova
'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen gayrimenkul etkinliği Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Forumu'nda Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi. Metropol Hotel'de gerçekleşen buluşmaya Türkiye
'den 250 bin dolara ev alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesi damga vurdu. Bu gelişmeyle Rus yatırımcıların da yakından ilgilendiğini söyleyen sektör temsilcileri, bunun Rusya'ya yönelik konut satışında ciddi artış yaratacağını dile getirdi. Yabancı yatırımcılara Türkiye'nin yatırımda güvenli liman olduğunu anlattıklarını kaydeden patronlar, yılda 4.5 milyar dolarlık gayrimenkul sattıklarını hatırlatarak, yeni düzenlemeyle birlikte 1 yıllık satış hedeflerinin 10 milyar doları aşacağının altını çizdi. POZİTİF İVME YAKALADIK
SABAH'ın düzenlediği yemeğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
katıldı. Müteahhitlik sektörünün Türkiye'deki projelerini ve tanıtımını, uluslararası alanda da en güçlü şekilde yapmak amacıyla Rusya'da bulunduklarına işaret eden Kurum, "Siyasi ilişkilerimize baktığınız zaman, son dönemde çok pozitif bir ivme yakaladık. Bu rüzgârı arkamıza alarak inşaat sektöründeki aktörler olarak ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu pazarda daha yapacak çok işimiz var" dedi. Bakan Murat Kurum, inşaat sektörünün temsilcilerine, "Biz beraber olduktan sonra, bileğimizi kimse bükemez" diye konuştu. TANITIM YAPMALIYIZ Bakan Kurum
, son 5 yılda yabancıya 12 milyar dolarlık satış yapıldığını belirterek, "Bu düzenlemeyle birlikte yabancıya satış atağa kalkacaktır" dedi. Kurum, yabancıya vatandaşlık verilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu anlamda fuar
lar, tanıtımlar çok önemli. Faaliyetlerimizi yurtdışı fuarlarda artırmamız gerekiyor. Bakanlık olarak bu tür fuarlara güçlü bir şekilde gideceğiz. İç pazarımız dışında önemli bir pazar da yaratacak. Türkiye, buradan hak ettiği kadar pay alamıyordu. Yunanistan
'daki düzenlemede rakamlar çok düşüktü. Avrupa Birliği yardım etse de Yunanistan krizden böyle çıktı diyebiliriz. Bize de büyük katkısı olacaktır. Satışta bekleyen konutların hızlı bir şekilde satılmasını sağlayacak bir düzenleme oldu. Vatandaşlık ile ilgili diğer düzenlemeleri de hızlıca yapacağız, ilgili bakanlıklar bu süreci yürütecek." 27 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ
Rusya
ziyareti kapsamında ülkede iş yapan müteahhitlerle toplantı yaptıklarını da ifade eden Bakan Kurum, "Türk müteahhitlerin yurtdışında 368 milyar dolar iş hacmi bulunuyor. Bunun yüzde 19.5'i Rusya'da. Bunu artırmamız, hatta 100 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Rusya ile ticaret hacmimiz de 27 milyar dolar. Hem bu rakamı hem de Rusya'nın yüzde 20 payını artırmamız gerekiyor. Bakanlık olarak ne yapacağız, tartışacağız" dedi. EYLEM PLANIMIZ HAZIR
Dünyanın
her anlamda yeni bir dönüşüme hazırlandığını anımsatan Kurum, şöyle konuştu: "Biz de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dönüşüm sürecine girdik. Bu sistemle birlikte daha etkin, daha verimli, daha hızlı karar alabilen, daha pratik çalışabilen, özel sektör mantığını devlete nasıl yansıtabileceğimizi düşünen ve bunu uygulamaya çalışan bir sistem kuruyoruz. Burada aslolan hizmet. Vatandaşlarımız, için 'daha fazla ne yapabiliriz' diye düşünüp, bunu da sahada uygulayabilmek, bizim asli işimiz. Eylem planlarımızı hazırladık. Bu ekonomik savaştan dolayı hiçbir şekilde geri durmadan, aynı kararlılıkla aynı hızla projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz." 3 BİN KONUT SATILDI
BAKAN Murat Kurum, alıcıya önemli avantajlar sunan 'Türkiye için kazanç vakti' kampanyasının da konut pazarını hareketlendirdiğini ifade etti. Bakan Kurum, "Markalı konut projeleri dışında çok sayıda ilden kampanyaya katılan firmalar var. Bize gelen bilgilere göre 15 günde 3 bini aşkın konut satıldı" ifadelerini kullandı. YENİ MOSKOVA'YI İNŞA EDECEĞİZ
Rusya
İnşaat Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakuşev ile toplantı yaptıklarını da kaydeden Kurum, "Bizimle işbirliği yapmak istiyorlar. 'İşbirliğine ilişkin bir çalışma grubu oluşturalım ve yakın zamanda protokole bağlayalım' diyorlar" dedi. Rusya'da inşa edilen Yeni Moskova Projesi'nin de gündeme geldiğini ifade eden Kurum, "Projede, 100 milyon metrekare inşaat alanı var. 2025'e kadar 70 milyon metrekare konut yapmayı hedefliyorlar. Türk müteahhitlerin sayısını artırmamız gerekiyor" diye konuştu. RUSYA İLE GÜÇBİRLİĞİ YAPACAĞIZ
Proestate'in
hem bölge açısından hem de dünya açısından çok önemli bir fuar olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bu manada biz de bize bağlı kuruluşlar TOKİ
, Emlak Konut
, İller Bankası olarak buradayız. TOKİ ve Emlak Konut son 16 yılda 1 milyonun üzerinde konut inşaatını bitirdi. Şehirlerin altyapısı anlamında da İlbank ile ilerliyoruz. Bunun dışında ülkemizde iş yapan özel sektör temsilcilerinin de birçoğu burada. Geçen sene 4.7 milyon Rus vatandaşı ağırladık. Bu sene de 6 milyon hedefimiz var. İki ülke vatandaşlarımız açısından ilişkileri güçlendirmemiz önem taşıyor. Bunun için de bakanlık olarak her türlü çalışmayı yapacağız." KİMLER KATILDI?
Yemeğe, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ve bakanlık bürokratları katıldı.