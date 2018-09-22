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S&P, 'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 'nın kredi notunun teyit edildiğini duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 03:01 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 03:01
S&P, İspanya'nın kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamada, 'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "pozitif" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İspanya'nın not görünümünün pozitif olmasıyla ilgili olarak, bütçeyle ilgili güçlendirmenin beklentiler dahilinde gelişmesi, ülkenin dış borcunun büyük kısmının ödenmesinde ilerleme kaydedilmesi ve Katalonya bölgesindeki siyasi gerginliklerin yumuşaması durumlarında kredi notunun yükseltilebileceği bilgisi verildi.

Öte yandan açıklamada, İspanya'da ekonomik büyümenin beklentilerden önemli derecede daha zayıf olması ve ülkenin cari açığının bozulması durumlarında ise ülkenin görünümünün "durağana" çevrileceği uyarısında bulunuldu.

İspanya ekonomisinin geçen sene yüzde 3 genişlediği hatırlatılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu sene yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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S&P, İspanya'nın kredi notunu teyit etti
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