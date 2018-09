Program güçlü iradenin ürünü

BUGÜN NELER OLDU

20 Eylül'de açıklanan Yeni Ekonomik Program ı'yla (YEP) Türkiye 'nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın 'la mevcut ekonomik durumu ve yatırım planlarını konuştuk...Programın arkasında güçlü bir irade var. Yerli ve yabancı yatırımcı ilk 6 ay içinde programın iyi takip edildiğini ve taviz verilmediğini görürse hemen geri kalan 2.5 yılı satın alır, yatırım yapar. Tablo bir anda değişir, beklenenden çok daha kısa sürede ortam düzelir. Biz işadamları olarak kararlılığı görürsek yatırım yapar, birbirimizi de yatırıma sürükleriz.Kurdaki dalgalanmalara borçsuz yakalandık. Bu şansımız oldu. Madende pozisyon alabiliriz, savunma sanayiine girebiliriz, enerji de de büyüyeceğiz. Yatırımla büyüyen, şirket ve hisse satışlarıyla kendimizi fonlayan bir grubuz.Kolay olmadı elbet... Süreç biraz uzadı ama sonuçta imzaları attık. Biz yatırıma başlamıştık, özkaynakla devam ediyorduk... Özkaynakla yatırım yapmak canımızı sıkmıyor. Sermayemizi yatırıma döndürmek istiyoruz, çünkü sermaye başka türlü birikmiyor. Ondan sonra oradaki hisselerimizi başka şirketlere satıp, yeni sermayeler yaratmayı hedefliyoruz.Bu alanda kamu özel ortaklığı ile proje geliştiriyoruz. Isparta Şehir Hastanesi'ni açtık, Eskişehir 1 Ekim'de açılıyor. Tekirdağ'ın ise temelini yeni attık.Gayrimenkul yatırım ortaklığımız otel konusuna odaklandı. 20 tane otelimiz var, belki o sayıyı artırabiliriz. Bunlar şehir otelleri... Gelişmelere göre yeni otel yatırımları yapabiliriz. Fırsatlara bakıyoruz, çünkü her şehrin otele ihtiyacı var.İstanbul Yeni Havalimanı'nın sigorta sını sizin yaptığınız söyleniyor...Evet biz yaptık...15-20 yıl önce yabancılarla kurduğumuz bir sigorta şirketimiz var. Benim çok ilgilendiğim bir şirket değil. Profesyonellerimiz gerçekleştirdi o işi... Sigorta havalimanın her şeyini kapsıyor.Size yakın zamana kadar "limanların efendisi" diyorduk. TAV'ı sattıktan sonra kendinizi hangi sektörün efendisi olarak görüyorsunuz?Mutlaka bir efendi olmak gerekmiyor. Geçmişte hem denizde hem de havalimanında yoğun faaliyetlerimiz vardı. Yarın öteki gün yine bir liman veya havalimanı olabilir... Bu fırsat meselesi. Ama artık o sektörlere geri dönüş yapacağımı sanmıyorum. Ankara 'daİncek Loft ve Bulvar Loft projeleriyle konut yatırımları bulunan ve Bodrum 'da bir projeye start veren Akın, sektörle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı: "Konut yatırımcısı son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Biz de projelerimizin yüzde 40'ını satamadık. Herhalde kiraya vereceğiz. Fiyatlar artık bundan daha geriye gelmez. İki yıldır üretim yok. Talep canlanmaya başladığı andan itibaren çok ciddi bir fiyat artışı olacağını ve yeni arzların başlayacağını düşünüyorum. Şu dönemde bitmiş konut almak temelden daha cazip. Bazı firmalar için sıkıntı daha büyük olacak. Bazıları arsalarını satmaya çalışacak. Şu anda malın en değersiz olduğu dönemde olduğumuz için satmak zor gelecek. Ama zor da gelse kol kesmesini bilmemiz lazım. Satmak her zaman bir çıkış yoludur."