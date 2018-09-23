Tezgâh tezgâh fırsatçı avladılar

Döviz
fiyatını bahane ederek fiyatlara fahiş zam uygulayan fırsatçıları tespit etmek için İstanbul
'da farklı siyasi partiler, kuruluşlar ve STK'lara üye bir grup genç "yerli ihbar timi" kurdu. Halleri dolaşan gençler alış-satış fiyatlarını karşılaştırıp tezgahları dolaşıyor. Döviz artışından etkilenmediği halde fiyatını artıran, ürünü stoklayan ve gramajı düşüren firmaları Ticaret Bakanlığı'na ihbar ediyor. 50 kişilik yerli tim, işyerlerini arayıp sipariş verecek gibi fiyat alıyor ve tespit yapıyor. Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
de yazılı bir açıklama yaparak fırsatçıları uyardı. Palandöken, "Kimse kafasına göre fiyat belirlememeli" dedi.