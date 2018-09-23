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Tezgâh tezgâh fırsatçı avladılar

EMİR SOMER
EMİR SOMER Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
fiyatını bahane ederek fiyatlara fahiş zam uygulayan fırsatçıları tespit etmek için 'da farklı siyasi partiler, kuruluşlar ve STK'lara üye bir grup genç "yerli ihbar timi" kurdu. Halleri dolaşan gençler alış-satış fiyatlarını karşılaştırıp tezgahları dolaşıyor. Döviz artışından etkilenmediği halde fiyatını artıran, ürünü stoklayan ve gramajı düşüren firmaları Ticaret Bakanlığı'na ihbar ediyor. 50 kişilik yerli tim, işyerlerini arayıp sipariş verecek gibi fiyat alıyor ve tespit yapıyor. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı de yazılı bir açıklama yaparak fırsatçıları uyardı. Palandöken, "Kimse kafasına göre fiyat belirlememeli" dedi.
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Tezgâh tezgâh fırsatçı avladılar
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