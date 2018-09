Korkanlardan değiliz yatırıma devam edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada 16 ülkede 23 ten fazla para birimiyle ödeme sistemleri hizmeti veren PayU'nun EMEA CEO'su Mario Shiliashki , "Biz korkanlardan değiliz, Türkiye 'de yatırıma devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu ve her yıl büyüme rakamlarının kendilerini şaşırttığını belirten Shiliashki, "Her yıl yüzde 60-70 oranında büyüme rakamlarına ulaşıyoruz. Türkiye şu anda en öncelikli pazarlarımızdan biri. Hindistan , Türkiye, Rusya Meksika ve Çin şu anda bizim için öncelikli ülkeler. Türkiye'de hem doğrudan yatırım hem de birleşme ve satın alma opsiyonlarını değerlendiriyoruz. Türkiye'de e-ticaret ve yurtdışı para transferleriyle ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.Ödeme sistemleri şirketleri olarak birçok ülkede farklı bankacılık sektörlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Shiliashki, "Türk bankacılık sektörü açık ara en inovatif sektör" dedi. Firma olarak işin arka planında kaldıklarını ve altyapı tarafını sağladıklarını vurgulayan Shiliashki, e-ticaret alanında yapılan yeni yatırımlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Türiye'de her yıl yüzde 30'ların üzerinde büyüyen bir e-ticaret pazarı var. Amazon da Türkiye'ye yeni giriş yaptı. Daha önceki örneklerde de gördüğümüz gibi Amazon bir pazara girince orada pastayı büyütüyor. E-ticarette pastanın büyümesi de ödeme sistemlerinde büyüme anlamına gelir." PayU Türkiye CEO'su Yunus Emre Güzer, Türkiye'de yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını söyleyerek kredi verme, KOBİ 'ler ve yurtdışı para transferleri konularına odaklanacaklarını belirtti.