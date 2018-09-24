Milli İHA bu kez 'selfie' çekti

Bayraktar TB2 insansız hava aracı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi. Ucuş sırasında İHA'dan alınan görüntüler dev ekrandan katılımcılara anlık olarak izletilerek alandakilerin adeta "selfie"leri çekildi.
Giriş Tarihi: 24.9.2018 10:29Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 10:55
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul bir dizi ilke sahne oldu.