Turkcell Platinum Uluslararası Balıkçılık Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

İzmir Seferihisar Sığacık'ta gerçekleşen 3. Turkcell Platinum Tuna Masters Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası bir kez daha iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya 190 kiloluk dev balık damgasını vurdu. Aralarında ünlü işadamı Turgut Konukoğlu'nun bulunduğu ekip, Bluefin isimli tekneleriyle dev orkinos balı��ını avladı. Ekip bu sayede en büyük balık kategorisinin de birincisi oldu.

BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTILAR

53 tekne ile 180'den fazla kişinin katıldığı turnuvada ünlü işadamları da boy gösterdi. Balıkçılık turnuvasında, Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Erkut Soyak, Bülent Akgerman ve Sinan Kosif gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. Turnuvada Albatros isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 143 kilo balık tutarak birinci oldu. Turnuvanın şampiyonu olan ekip, Güney Afrika balıkçılık seyahatinin yanı sıra 5000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Blue Camelot isimli tekneyle yarışan takım ise ikinci oldu ve 3000 TL'lik ödül kazandı. Whale Rider isimli tekneyle yarışan ekip ise üçüncü olarak, 2000 TL'nin sahibi oldu. Tek seferde yakaladıkları 190 kiloluk tek balıkla En büyük balık kategorisinin birincisi olan ekip ise Endonezya Raja Ambat'ta dalış seyahinin yanı sıra 5 bin TL'lik çekin sahibi oldu.