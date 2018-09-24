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Turkcell Platinum Uluslararası Balıkçılık Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Balıkçılık Turnuvası sona erdi. Turnuvanın sürprizi 190 kiloluk dev orkinos balığı oldu. Balığı turnuvada Bluefin isimli tekneyle yarışan ünlü işadamı ’nun takımı avladı. İki gün boyunca iş dünyasını ’ta bir araya getiren turnuvaya, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Bülent Akgerman ve Sinan Kosif gibi ünlü isimler katıldı.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 12:25
Turkcell Platinum Uluslararası Balıkçılık Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

'ta gerçekleşen 3. Balıkçılık Turnuvası bir kez daha iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya 190 kiloluk dev balık damgasını vurdu. Aralarında ünlü işadamı 'nun bulunduğu ekip, Bluefin isimli tekneleriyle dev orkinos balı��ını avladı. Ekip bu sayede en büyük balık kategorisinin de birincisi oldu.

BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTILAR

53 tekne ile 180'den fazla kişinin katıldığı turnuvada ünlü işadamları da boy gösterdi. Balıkçılık turnuvasında, Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Erkut Soyak, Bülent Akgerman ve Sinan Kosif gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. Turnuvada Albatros isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 143 kilo balık tutarak birinci oldu. Turnuvanın şampiyonu olan ekip, Güney Afrika balıkçılık seyahatinin yanı sıra 5000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Blue Camelot isimli tekneyle yarışan takım ise ikinci oldu ve 3000 TL'lik ödül kazandı. Whale Rider isimli tekneyle yarışan ekip ise üçüncü olarak, 2000 TL'nin sahibi oldu. Tek seferde yakaladıkları 190 kiloluk tek balıkla En büyük balık kategorisinin birincisi olan ekip ise Endonezya Raja Ambat'ta dalış seyahinin yanı sıra 5 bin TL'lik çekin sahibi oldu.

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Turkcell Platinum Uluslararası Balıkçılık Turnuvası büyük heyecana sahne oldu
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