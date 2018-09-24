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'nin dört bir yanından geldiler! TEKNOFEST'e rekor ziyaretçi

Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve bir ilk olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sona erdi. Yüzbinlerce teknoloji severi buluşturan TEKNOFEST 4 günde yarım milyondan fazla kişiyi ağırladı. 4 gün boyunca yaşamın her alanında “teknoloji” konuşulurken, gerçekleştirilen havacılık gösterileri ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 750’den fazla takım, 2000’den fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında ise gençler büyük bir başarı sergiledi.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 15:08
Türkiye'nin dört bir yanından geldiler! TEKNOFEST'e rekor ziyaretçi

tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşattı.

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Türkiye'nin dört bir yanından geldiler! TEKNOFEST'e rekor ziyaretçi
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