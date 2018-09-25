ATO Başkanı Gürsel Baran: YEP reklam programı değil, gerçek bir reçete

Yeni
Ekonomi Programı'nı (YEP
) SABAH'a değerlendiren Ankara
Ticaret Odası (ATO
) Başkanı Gürsel Baran, "Programı çok gerçekçi buldum. Programı takip edersek çok iyi sonuçlara ulaşacağız. Bir kısmımızın belki hoşuna gitmedi ama bu bir reklam programı değil. Derde deva olacaksa reçete acı olsun. Biz o acı hapı yutup bir daha bu sıkıntıları yaşamamak adına ne gerekiyorsa yaparız" dedi. SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA
Baran, Ankara'dan Londra, Bakü ve Roma'ya 60 gün içinde başlayacak direkt uçuşlar için, "Ankara sağlık turizminde çok başarılı. Marka bir şehir haline gelecek potansiyele sahip. Ancak bir hasta aktarmalı uçuşla gelerek Ankara'da tedavi olmayı tercih edemez. Bu uçuşlar sayesinde Ankara sağlık turizminde bir marka haline gelebilir. Bu üç yeni uçuşu sindirdikten sonra Çin Uzakdoğu ve ABD'ye de direkt uçuş talep edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. TEKNOFEST TÜRKİYE'Yİ TOPLADI
Ankara'nın savunma sanayisinin kalbi olacağını söyleyen Baran, "TEKNOFEST
'in İstanbul'a büyük katkısı oldu. Bütün Türkiye İstanbul'a toplandı. Arzumuz bir sonraki TEKNOFEST'in savunma sanayii şirketlerinin merkezi olan Ankara'da olması. Savunma sanayii ve havacılık fuarlarının Ankara'da olmasını çok isteriz" ifadelerini kullandı. STOKÇULUK YAPARAK HAYATTA KALAMAZLAR
Ekonominin
içinden geçtiği bu süreçte en ön saflarda çarpışanın iş dünyası olduğuna dikkat çeken Baran, stokçuluk yapanlarla ilgili şöyle konuştu: "Stokçuluk yaparak firmaların hayatta kalması mümkün değil. Ülkenin içinden geçtiği süreçte malını saklayan, beş liralık malı on liraya satmaya çalışan varsa bu hainliktir. Bu süreçte bizim derdimiz daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak olmalı."