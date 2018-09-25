KOBİ destek kredisi başladı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından KOBİ Destek Kredisi olan projede oda imkanları ve TOBB destekleriyle 4 Milyon TL'lik kaynak üyelere bankacılık mevzuatı çerçevesinde protokoldeki bankalar aracılığıyla kullandırılacak.?

KOBİ Destek Kredisi hakkında açıklama yapan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "Her şartta üyelerimizin uygun finansman kaynaklarına ulaşması, ülke ve Karabük ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi amacıyla çalışan odamız ve TOBB, kaynaklarını harekete geçirdi. Bu gün itibariyle üyelerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi ile protokole imza atan 6 banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Kredinin kullandırılması bu 6 bankanın mevzuatları çerçevesinde gerçekleşecek. KOBİ Destek Kredisinde üyelerimiz protokolü imzalayan Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası Karabük Şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kredi Garanti Fonu'da kredilerde üyelerimize kefalet desteği sağlayacak. Bu proje ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkının yanı sıra zor zamanlarda insanlarımızın ve kurumlarımızın birlik ve beraberliğini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Bu vesileyle KOBİ Destek Kredisinin her aşamasında katkısı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor sağlanan kaynağın ülkemize, ilimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.