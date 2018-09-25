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Son dakika: Dolar bugün ne kadar kaç TL? güncel euro ve dolar alış satış fiyatı burada!

Son dakika haberi... Dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Dış mihrakların ekonomisi üzerine uygulamaya çalıştıkları senaryolara Türk milleti dirayetli bir duruş sergilemeye devam ediyor. Özellikle son günlerde dolarda yüksek derece bir düşüş mevzubahis. Salı gününe 6.10 civarından girdi. Peki 25 Eylül salı bugün güncel euro dolar fiyatları ne kadar? Bugün dolar ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:37
Son dakika: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 25 Eylül güncel euro ve dolar alış satış fiyatı burada!

Son dakika haberi... ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken euro ve dolar fiyatlarında yaşanan etkili düşüş vatandaşların ilgi ve alakalarını bu yöne aktarmalarına neden oldu. Peki Salı günü ne kadar? Dış mihrakların ekonomisi üzerine uygulamaya çalıştıkları oyuna halk ellerindeki dövizleri bozdurarak karşılık vermişlerdi. Döviz kurları bu sabaha düşüşle başladı. Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. 25 Eylül Salı euro ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar bu sabaha düşüşle başladı. Dolar ile ilgili tüm bilgilere diğer sayfadan ulaşabilirsiniz...

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Son dakika: Dolar bugün ne kadar kaç TL? 25 Eylül güncel euro ve dolar alış satış fiyatı burada!
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