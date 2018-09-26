Son dakika haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 26 Eylül güncel döviz euro ve dolar alış satış fiyatı burada!

Son dakika haberi... Döviz ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken euro ve dolar fiyatlarında yaşanan etkili düşüş vatandaşların ilgi ve alakalarını bu yöne aktarmalarına neden oldu. Peki 25 Eylül Salı günü dolar kuru ne kadar? Dış mihrakların Türkiye ekonomisi üzerine uygulamaya çalıştıkları oyuna halk ellerindeki dövizleri bozdurarak karşılık vermişlerdi. Döviz kurları bu sabaha düşüşle başladı. Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. 25 Eylül Salı euro ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar bu sabaha düşüşle başladı. Dolar ile ilgili tüm bilgilere diğer sayfadan ulaşabilirsiniz...