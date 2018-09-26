Büyük fark! 12 liraya alıp, 65 liraya satıyorlar

Türkiye'de, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 78'i, ihracatının ise yüzde 76'sı yapılırken, 100'den fazla ülkeye fındık ihraç edilerek, 2,5 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanıyor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) serbest piyasada 9 liraya kadar düşen fındığa müdahale edilmesiyle fiyatlar, 10 liranın üzerinde seyretti. TMO tarafından henüz fındık alımına başlanılmazken, sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar ise 12 liraya kadar geriledi. Fındık, serbest piyasada üreticiden maliyetin altında satın alınırken, fabrikada işlenip, kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranın üzerinde satışa sunuluyor.

