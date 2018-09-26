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Büyük fark! 12 ya alıp, 65 liraya satıyorlar

Ordu'da, üreticiden 12 ya satın alınan kabuklu fındık, fabrikada kavrulup, işlendikten sonra perakendeciler ve kuruyemişçilerde kilogramı 60 liranın üzerinde satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, "Üreticiden alınan fındık ile raftaki fındık arasında büyük fiyat farkı var" dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:20
Büyük fark! 12 liraya alıp, 65 liraya satıyorlar

Türkiye'de, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 78'i, ihracatının ise yüzde 76'sı yapılırken, 100'den fazla ülkeye fındık ihraç edilerek, 2,5 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanıyor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) serbest piyasada 9 ya kadar düşen fındığa müdahale edilmesiyle fiyatlar, 10 liranın üzerinde seyretti. TMO tarafından henüz fındık alımına başlanılmazken, sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar ise 12 liraya kadar geriledi. Fındık, serbest piyasada üreticiden maliyetin altında satın alınırken, fabrikada işlenip, kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranın üzerinde satışa sunuluyor.

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Büyük fark! 12 liraya alıp, 65 liraya satıyorlar
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