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En önemli yatırımlar arasında... 13 tane daha geliyor

Türkiye'nin sağlık alanındaki en önemli yatırımları arasında yer alan 6 şehir hastanesine 2020 yılına kadar 13 hastane daha eklenmesi hedefleniyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:48
En önemli yatırımlar arasında... 13 tane daha geliyor

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ'da son teknolojik cihazları, tıbbi donanımları, tek ve iki kişilik odalarının yanı sıra diğer servisleriyle adından söz ettiren nin yenilerinin hizmete alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, bir program için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için gayret gösterildiğini söyledi.

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En önemli yatırımlar arasında... 13 tane daha geliyor
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