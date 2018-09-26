En önemli yatırımlar arasında... 13 tane daha geliyor

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ'da son teknolojik cihazları, tıbbi donanımları, tek ve iki kişilik odalarının yanı sıra diğer servisleriyle adından söz ettiren şehir hastanelerinin yenilerinin hizmete alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, bir program için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için gayret gösterildiğini söyledi.