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yeni bir şirket kurdu

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:04
- , " Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurduğunu bildirdi

Türk Hava Yolları (THY), 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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THY yeni bir şirket kurdu
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