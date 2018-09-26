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’den yurtiçi uçuşlarda 77 TL’ye bilet

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
THY’den yurtiçi uçuşlarda 77 TL’ye bilet
Türk Hava Yolları () erken bilet imkânıyla yurtiçi uçuşlarında her şey dahil 77 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edileceğini duyurdu.
THY yolcularının 1 Aralık 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri seyahatlerinde biletlerini erken satın almaları durumunda çıkışlı ve varışlı tüm yurtiçi uçuşlarında her şey dahil tek yön 77 TL'ye uçuş imkânı sağlıyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcuların bilet işlemlerini 27 Eylül'e kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Kampanya 28 Aralık 2018-02 Ocak 2019 ve 18 Ocak 2019-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerli olmayacak.
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THY’den yurtiçi uçuşlarda 77 TL’ye bilet
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